مياه بلديات الساحل تعلن البدء بتشغيل محطة تحلية مياة بحر شمال القطاع





هذا وقد نجحت مصلحة المياه اليوم بإدخال هذه المادة عبر معبر كرم أبو سالم الامر الذي سيؤدي الى اعادة تشغيل المحطة خلال الساعات القليلة القادمة وعودة الخدمة للسكان في المناطق المستهدفة.

رام الله - دنيا الوطنتمكنت مصلحة مياه بلديات الساحل من ادخال مادة مانع التكلس التي ستمكنها من إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر شمال قطاع غزة بعد توقفها منذ يوم الاحد الماضي نتيجة منع الجانب الإسرائيلي ادخال مادة الانتي سكالانت (مانع التكلس) التي تستخدم في عملية تحلية مياه البحر مما أدى الى عدم وصول مياه محطة التحلية لسكان المناطق والاحياء المستهدفة من مدينة غزة والبالغ عددهم حوالي 200 ألف نسمة.