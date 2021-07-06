بيتونيا: وقـفة أمام دار البلدية تضامناً مع الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان











رام الله - دنيا الوطننُظمت بلديـة بيتونيا اليوم، وقفة تضامنية مع الأسير الغضنفر ابو عطوان المضرب عن الطعام منذ أكثر من 63 يومًا، والذي يقبع حاليًّا في مستشفى في الداخل، بمشاركة رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة ومدير شرطة المدينة وأعضاء المجلس البلدي وطلبة النادي الصيفي التابع للبلدية وممثلو مؤسسات المدينة.ورفع المشاركون خلال الوقفة التضامنية كتابات تُطالب بالافراج الفوري عن الاسير الغضنفر وأطلقوا النداءات الداعية إلى ضرورة الوقوف صفًّا واحدًا خلف قضية الأسرى، مطالبين المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل من أجل إنقاذ حياة الغضنفر.من جهته قال دولـة في كلمة له خلال الوقفة، إن ما يتعرض له الغضنفر ابو عطوان هو إعدام ممنهج من قبل الاحتلال، مُطالباً بُمساندة الأسرى وتقديم كل الدعم لهم وفاءً لتضحياتهم.وأكد دولة، أن الاسير ابو عطوان هو أحد أفراد أجهزة الامن الفلسطينية الدرع الحامي للكل الفلسطيني وهو رفع شعار الشهادة ام الحرية في وجه الاحتلال لانتزاع حق الأسرى في الحرية ووقف سياسة الاعتقال الإداري الجائر هو يأتي في اطار الرد على كل ممارسات الاحتلال بحق الحركة الاسيرة.واشار الى ، أن وضع الأسير الغضنفر خطير للغاية بسبب استمراره بإضرابه عن الطعام، وتعنت الاحتلال ، وقرار محكمة الاحتلال بتجميد قرار وقف الاعتقال الإداري وربطه بتحسن وضعه الصحي، واصفًا إياه بمثابة قرار لإعدامه وإنهاء حياته.