النضال الشعبي: سحب شركة نرويجية استثماراتها من 16 شركة إسرائيلية خطوة داعمة لشعبنا

رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن سلاح مقاطعة الاحتلال اكاديميا واقتصاديا هي خطوة بالاتجاه الصحيح، وتتطلب العمل على ترسيخها ودعمها لدى المجتمع الدولي.وأضافت الجبهة أن اعلان صندوق الاستثمار الأكبر في النرويج عن سحب استثماراته في 16 شركة مرتبطة بالمستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، خطوة داعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني ، والتي تأتي في ظل سياسة التعنت والعنصرية التي تنتهجها دولة الاحتلال.وأكدت أن الوعي العام العالمي الذي بدأ يتشكل ويفضح حكومة الاحتلال الإسرائيلية مقدمة نحو مزيدا من الضغط عليها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان.ودعت الجبهة لتوسيع حركة مقاطعة الاحتلال والضغط على كافة الدول التي تربطها علاقات معها من أجل فرض مقاطعة اقتصادية عليها وسحب الاستثمارات منها ، وطالبت الجبهة بوضع خطة عمل فلسطينية دبلوماسية لتشجيع وتطوير آليات التواصل والعمل المشترك مع حملات التضامن الدولي وخصوصا النقابات العمالية لفرض عقوبات على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ، وكذلك المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية وخصوصا تلك المقامة في المستوطنات الإسرائيلية.