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محكمة أمن الدولة بالأردن: الحكم في "قضية الفتنة" الأسبوع المقبل

محكمة أمن الدولة بالأردن: الحكم في "قضية الفتنة" الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
عقدت محكمة أمن الدولة جلسة جديدة في الدعوى المتعارف عليها باسم قضية الفتنة، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.

وخلال مجريات هذه الجلسة، وبحسب أدوار المحاكمة المرسومة قانونا، قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، والتي ضمت وفقا للإجراءات القانونية، المحاضر المحاكمة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (بترا) الأردنية.

وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق وإصدار قرار الحكم، ورفع الجلسة للغاية ذاتها يوم الاثنين المقبل 12 من تموز الجاري.

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