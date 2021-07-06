سويسرا: إصابة أكثر من 420 شخصا بـ(كورونا) من متلقي اللقاحات

رام الله - دنيا الوطنقال دانييل بيرسييه، ممثل المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا: "إن أكثر من 420 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، بعد التطعيم بلقاحات ضد مرض كوفيد".وأضاف ممثل المكتب: "منذ 27 يناير، تم تشخيص إصابة 205 أشخاص بفيروس SARS-CoV2، ممن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وذلك بعد 14 يوما من التطعيم. وتم تسجيل 218 حالة إصابة أخرى، اعتبارا من 2 يوليو، لدى الأشخاص الملقحين بالكامل بعد أسبوعين من التطعيم الثاني"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشار ممثل المكتب إلى أن اللقاحات الوحيدة المستخدمة في سويسرا، هي من إنتاج Moderna و Pfizer / BioNTech.