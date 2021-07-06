مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بانفجار في أنابيب نقل النفط بإيران

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، بسقوط 3 قتلى و4 جرحى، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة انفجار وقع في أنابيب نقل النفط جنوب البلاد.من جهته، قال محافظ مدينة شوش بإقليم خوزستان جنوب غرب إيران، عدنان غزي: "جراء، انفجار الغاز في محطة خط أنابيب نقل النفط والغاز بين قريتي (بيت عجم) و (مزعل ضمدي) في مدينة شوش، قتل 3 من عمال شركة النفط والغاز كانوا يعملون على تنظيف الأنابيب".وأضاف: "أصيب 4 عمال آخرون بجروح بالغة بينما كانوا في غرفة إلى جوار مكان الانفجار".وتابع: "الانفجار ناجم عن تسرب الغاز من الأنابيب".بدوره طالب وزير النفط الإيراني بيغين زنغنة، من المدير العام لشركة النفط متابعة الحادثة والاهتمام بالحالة الصحية للجرحى.