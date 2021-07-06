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وفاة أربعة أطفال أشقاء بحادث غرق بالأردن

وفاة أربعة أطفال أشقاء بحادث غرق بالأردن
رام الله - دنيا الوطن
توفي أربعة أطفال أشقاء بحادث غرق في سد الكرامة غرب البلقاء وسط الأردن اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء الثلاثاء مع مصرع أربعة أطفال أشقاء تعرضوا للغرق في مياه سد الكرامة غرب البلقاء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أنه تم إخراج جثث الأطفال بمساعدة المواطنين ونقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأنه تم فتح تحقيق في الحادث.

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