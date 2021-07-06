عائلة "نوفل" تصدر بياناً حول وفاة ابنها الموقوف لدى الشرطة بغزة









رام الله - دنيا الوطندعت عائلة النزيل شادي حيدر على نوفل، الذي أعلنت وزارة الداخلية بغزة عن وفاته أمس، كافة شرائح الشعب الفلسطيني بالتحلي بالصبر والمسؤولية، وعدم استغلال حادثة وفاة ابنها لأغراض سياسية.وأشار العائلة في بيان للرأي العام نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن ابنها شادي كان موقوفاً لدى الشرطة في غزة، ولديه قضية منظورة أمام المحكمة منذ 16 شهراً بتاريخ 2020/3/9.وبينت أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، وكذلك أجرى عملية قلب مفتوح، وقد أمضى الأيام الخمسة الأخيرة في مستشفى شهداء الأقصى للرعاية الطبية بمتابعة العائلة.وأكدت العائلة أنها تتابع تفاصيل حالة الوفاة مع وزارة الداخلية والجهات المختصة وذات العلاقة.