مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول ظروف وفاة شادي نوفل

رام الله - دنيا الوطنطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، النيابة العامة في غزة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف شادي حيدر علي نوفل (41 عاماً)، من سكان النصيرات في المحافظة الوسطى، الذي توفي في مستشفى شهداء الأقصى، بعد أن كان موقوفاً لدى مركز إصلاح وتأهيل دير البلح.وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، عن وفاة نوفل في مستشفى شهداء الأقصى، وأنه حوّل لتلقي العلاج في المستشفى بتاريخ 30/6/2021، وأنه يعاني من أمراض مزمنة.وأشار المركز، إلى أن مدير مركز تأهيل وإصلاح دير البلح، بأن المواطن نوفل كان موقوفاً في مركز شرطة النصيرات وجرى نقله لمركز تأهيل وإصلاح دير البلح بتاريخ 14/04/2021، وعند حوالي الساعة 07:30 صباح يوم الأربعاء الموافق 30/06/2021 فقد الوعي وقامت إدارة المركز بنقله لمستشفى شهداء الأقصى مباشرة.وأكد المركز، أنه بحسب مدير مركز تأهيل وإصلاح دير البلح، فإنه في مساء يوم الخميس 01/07/2021، تحسنت حالته وأفاق، ويوم الاثنين الموافق 05/07/2021 عند حوالي الساعة 11:00 صباحاً، أدخل إلى غرفة العناية المركزة، وفقد الوعي وكان في حالة غيبوبة، حتى أعلن عن وفاته عند حوالي الساعة 22:00 من مساء اليوم نفسه.تجدر الإشارة إلى أن جثة المتوفى في عهدة دائرة الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في انتظار تشريحها للوقوف على أسباب الوفاة، وبحضور طبيب منتدب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وممثل عن العائلة ولم يصدر بعد تقرير رسمي عن الدائرة.وأكد المركز، على متابعته جمع كافة المعلومات حول الحادث بما في ذلك تقرير الطب الشرعي وتحقيق الجهات الرسمية، وأنه سيشارك أية معلومات جديدة قد يتحصل عليها.