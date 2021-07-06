وزارة الأسرى بغزة: اتفاق بين الأسرى بعوفر وإدارة السجن بإلغاء العقوبات عليهم

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الأسرى والمحررين بقطاع غزة، أنه تم عقد جلسة حوار بين أسرى عوفر وإدارة السجن للبدء بإلغاء كافة العقوبات التي تعرض لها الأسرى.وأضافت، أن الأسرى وضعوا شرطاً قبل البدء فى الحوار، وتمثل ذلك فى إعادة كافة الأسرى الذين تم نقلهم من قسم (21) والبالغ عددهم (120) أسيرًا إلى غرفهم، بعد عملية القمع التي تعرضوا لها فى الفترات السابقة، وذلك كخطوة أولية لاستئناف الحوار مع إدارة السّجن.وأكّد الأسرى أنّه وفي حال استمرت إدارة السّجن في عملية التصعيد الممنهجة بحقّهم، سيكون هناك استئناف لخطواتهم الاحتجاجية، والتي تمثلت مبدئيًا يوم أمس بإرجاع لوجبات الطعام، وإغلاق الأقسام.وأوضحت الوزارة، أنّ الأسرى في سجن "عوفر" يواجهون، اقتحامات متكررة وممنهجة، تصاعدت في الآونة الأخيرة فمنذ مطلع العام الجاري سُجل على الأقل خمسة اقتحامات، وكان أعنفها في شهر يناير/ كانون الثاني حيث استخدمت خلالها قوات القمع الغاز بحقّ الأسرى.