محكمة النقض بغزة تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل سميحة عوض الله



وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة بداية غزة والقاضي بإدانة المتهم(ح/ش) “بالقتل قصداً”، وتأييد حكم الإعدام بحقه، بحسب ما جاء على صفحة المجلس الأعلى للقضاء على موقع (فيسبوك).



يذكر أنه بصدور الحكم في الطعن المشار إليه أعلاه يكون الحكم سالف الذكر نهائياً حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة النقض بغزة اليوم حكمها المؤيد لمحكمة الاستئناف والقاضي بحكم الإعدام على قاتل المجني عليها سميحة عوض الله، بتهمة القتل قصداً وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون.