في حالة حرجة.. "الصليب الأحمر" تصدر بياناً بشأن حالة الأسير الغضنفر أبو عطوان

رام الله - دنيا الوطنأصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، بياناً، بشأن حالة الأسير في سجون الاحتلال، الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام لليوم 63 على التوالي رفضاً لاعتقاله.وعبرت "الصليب الأحمر" عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير، مشيرة إلى أنه "من منظور طبي، فإن السيد غضنفر يدخل مرحلة حرجة".وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:تعبّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للسيد غضنفر أبو عطوان، وهو فلسطيني معتقل إدارياً ويُعالج في مستشفى بإسرائيل."يزور أطباء اللجنة الدولية السيد غضنفر أبو عطوان ويراقبون حالته عن كثب. بعد مرور أكثر من 63 يوماً على إضرابه عن الطعام، نحن نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها. من منظور طبي، فإن السيد غضنفر يدخل مرحلة حرجة".بصفتها مؤسسة إنسانيّة محايدة، فإنّ اللجنة الدولية لا تدعم الإضراب عن الطعام ولا تُدينه. يراقب موظفو اللجنة الدولية وضع المضربين عن الطعام للتأكد من معاملتهم باحترام وحصولهم على الرعاية الطبية الملائمة، وضمان السماح لهم بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم. وكانت آخر زيارة للسيد غضنفر أبو عطوان بتاريخ 05 تموز/ يوليو.تحثّ اللجنة الدولية السلطات المختصّة والمريض وممثّليه على إيجاد حل يجنّب فقدان الحياة.