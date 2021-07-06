فيديو.. إسرائيل وكوريا الجنوبية تتفقان على تبادل لقاحات (كورونا)





وفي المقابل تتلقى إسرائيل من كوريا الجنوبية الكمية ذاتها من طلبية مستقبلية في شهري سبتمبر/أيلول وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين.















رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه بعد الاتفاقية الموقعة الليلة الماضية، فقد تم تحميل سبعة صناديق محملة بلقاحات "فايزر" على متن طائرة "إركياع" في طريقها إلى كوريا الجنوبية.واتفقت إسرائيل وكوريا الجنوبية على تبادل لقاحات (كورونا)، حيث ينص الاتفاق على أن تزود إسرائيل حكومة سيؤول بـ 700 ألف جرعة من إنتاج شركة "فايزر" على الفور لإفساح المجال أمام تطعيم مواطنيها حتى نهاية الشهر الجاري.