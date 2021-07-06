نادي الأسير: الأسير الخضور يعاني من وضع صحي صعب

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير مصطفى محمود الخضور (42 عاماً)، يعاني من وضع صحّي صعب في سجن "عوفر".وأوضح نادي الأسير أن الخضور معتقل منذ نحو شهرين، وهو يعاني من عجز طبي بنسبة 30 بالمئة، ومن مشاكل حادّة في المعدة تتطلب أدوية معيّنة، ومن مشاكل في الأعصاب، وديسك، وذلك نتيجة إصابة عمل كان قد تعرّض لها في العام 2008.وبيّن نادي الأسير أن محامي الأسير خضور طلب تحويله إلى المستشفى وعرضه على لجنة طبية منذ اعتقاله؛ إلّا أن إدارة السّجن تماطل في ذلك.يذكر أن الخضور من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، وهو شقيق المعتقل فادي الخضور والذي اعتقله الاحتلال بنفس اليوم.