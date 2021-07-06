شؤون فلسطينية

وزير الأشغال: إطلاق العمل في ثلاثة مشاريع طرق بكلفة 5 مليون دولار

وزير الأشغال: إطلاق العمل في ثلاثة مشاريع طرق بكلفة 5 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة ، اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة ،عن إطلاق ثلاثة مشاريع طرق في عدد من محافظات الوطن بتكلفة ما يقارب 5 مليون دولار بتمويل من البنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا من خلال صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية،
بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، والمهندسة اخلاص الرطروط.

وقال زيارة: نسعى للعمل بمشاريع تخدم أكبر قدر من المجتمع، ولها تأثير هام على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة وتخفف من الأزمات المرورية، واليوم أطلقنا العمل في ثلاثة مشاريع رابطة في ثلاث محافظات، وهي تأهيل طريق رابط زيتا- علار في محافظة طولكرم، وطريق رابط جبع- صانور في محافظة جنين، وطريق رابط اذنا- دير سامت في محافظة الخليل، وجميع هذه الطرق حيوية وتشهد ازمات مرورية، والعمل على إعادة تأهيلها يعمل على رفع السلامة المرورية وازدهار اقتصاد المناطق التي تقع عليها.

بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، أنه يتم التركيز دائماً على المشاريع التي تخدم أكبر قطاعات ممكنة، وهذه المشاريع التي تخدم عدد من التجمعات القروية، من شأنها أن تعزز الصمود لدى المواطنين والتركيز على الأولويات الملحة.

وأضاف: هذا الدعم ما كان ليتم لولا الجهود التي تقوم بها الحكومة لتترجم الى دعم مادي وسياسي ينعكس على أبناء شعبنا، من خلال سلسة التدخلات التي تقوم بها الحكومة، لإيجاد أوسع قاعدة للتضامن العربي والإسلامي.

وثمن رؤساء المجالس المحلية والبلديات المستفيدة من المشاريع دور الوزارة والصناديق العربية والإسلامية في اعتماد هذه المشاريع الهامة لإعادة تأهيلها.

وشكر زيارة الصناديق العربية والإسلامية على هذا الدعم السخي للمشاريع التي تخدم اكبر قدر من القطاعات وتخصيص جزء منها لصالح وزارة الاشغال وقطاع الطرق الذي يستفيد منها أكبر قدر ممكن من المجتمع، متمنياً أن يستمر هذا الدعم لمشاريع جديدة.


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