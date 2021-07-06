إسرائيل: مساع بالائتلاف الحكومي لإعادة طرح قانون "لم شمل العائلات" على الكنيست اليوم





وقال بينت خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم، إن "كل من صوت ضد القانون قام بذلك لاعتبارات سياسية معاكسة لمصلحة المواطنين"، وتعهد بأن تتعامل الحكومة مع هذه المشكلة وتوفر الجمهور حلولا جيدة.



هذا وقال نائب وزير الجيش، الون شوستير، عن (أزرق أبيض)، أنه تجرى حاليا اتصالات من أجل إعادة طرح قانون "لم شمل العائلات" اليوم على الهيئة العامة لـ (كنيست) للتصويت عليه.



وقد أخفق الائتلاف الحكومي في تمرير قانون لم شمل العائلات في (كنيست)، بعد أن صوت لصالح تمديد سريان مفعول القانون 59 نائبا وعارضه عدد مماثل من النواب.





وتبين أن عضو (كنيست) عميحاي شيكلي من (يمينا) صوت ضد القانون، وطالب أعضاء من حزب (يمينا) باعتبار شيكلي كنائب منشق عن كتلة الحزب.



رام الله - دنيا الوطنبعد فشل الحكومة الإسرائيلي، في تمديد سريان مفعول قانون "لم شمل" العائلات، اتهم رئيس الوزراء، نفتالي بينت المعارضة بالنيل من مما وصفه "أمن الدولة" بشكل مباشر ومتعمد.