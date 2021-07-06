"الخارجية" تصدر إعلاناً بشأن عدد من إجراءات السفر

رام الله - دنيا الوطنأعلن السفير د. أحمد الديك أن، بإمكان المواطنين الذين يرغبون باستخدام شهادة التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية لأية أغراض في الدول كالحصول على تأشيرة دخول أو أية معاملات أخرى، الحصول على مصادقة وزارة الخارجية والمغتربين على شهادات التطعيم اذا كانت الدولة المعنية تشترط ذلك، من خلال التوجه الى مقر الوزارة او مكاتب التصديقات في المحافظات.كما ثمن الديك قرار الحكومة الفلسطينية الذي اتخذته خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت بالأمس برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بتخفيض رسوم فحص (كورونا) للمسافرين من 150 شيكل إلى 100 شيكل، جاء ذلك استجابة لاقتراح وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وفريق عملها المختص لتخفيض تكلفة السفر الباهظة التي يتحملها المواطن.