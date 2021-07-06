شؤون فلسطينية

النائب العام بغزة يأمر بفتح تحقيق بوفاة شادي نوفل

النائب العام بغزة يأمر بفتح تحقيق بوفاة شادي نوفل
شادي نوفل
رام الله - دنيا الوطن
في إطار قيام النيابة العامة بواجباتها وممارسة صلاحياتها وفق القانون، أمر النائب العام، بغزة، ضياء الدين المدهون، بفتح تحقيق فى ملابسات وفاة النزيل شادي حيدر علي نوفل، 41 عاما، النصيرات.

واصدر النائب العام تعليماته للنيابة المختصة بالسماح للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بناء على طلبها، انتداب طبيب شرعي لحضور تشريح جثمان المتوفى.

وتشير التحقيقات الأولية أن النزيل المذكور موقوف منذ تاريخ 9/3/2020، على ذمة القضية الجزائية رقم 227/ 2020 شرطة النصيرات. 

وقد التقاه وكيل نيابة المحافظة الوسطى بتاريخ 22/6/2021 اثناء جولته التفتيشية الدورية على مراكز الإصلاح والتأهيل، ولم يبد حينها أي شكوى صحية طبقا لتقارير النيابة العامة،  وبتاريخ 30/6/2021 نُقل الى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي، إثر تعرضه الى وعكة صحية أجري له على إثرها إنعاش قلبي، ثم أُدخل العناية المركزة، و خرج بعد يومين، وبقي تحت الملاحظة، وبعد أن استقرت حالته تم منحه الاذن بزيارة بيتية لمدة ساعتين مساء الاحد 4/7/2021، بناء على طلبه، وبتاريخ 5/7/2021 في الساعة العاشرة صباحاً ساءت حالته، وأدخل إلى قسم العناية المركزة مرة أخرى، وعند الساعة العاشرة مساء من اليوم ذاته، أُعلن عن وفاته، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة للوقوف على ملابسات الوفاة حسب الأصول.

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