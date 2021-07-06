شؤون فلسطينية

(حرية): نتابع حادثة وفاة المواطن شادي حيدر نوفل من سكان النصيرات

رام الله - دنيا الوطن
قال "تجمع المؤسسات الحقوقية – حرية" إنه يتابع حادثة وفاة المواطن شادي حيدر نوفل (41 عاماً)، من سكان النصيرات بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة، والذي كان محتجزاً في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى في دير البلح.

وحسب المعلومات التي توفرت للتجمع فإن المواطن المذكور كان موقوفاً منذ 9/3/2021م. وقد تم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى أول مرة  في شهر حزيران/يونيو الماضي على إثر سوء حالته الصحية.

وبتاريخ 5/7/2021 تم تحويله مرة أخرى إلى مستشفى شهداء الأقصى ومن ثم أعلن عن وفاته بعد تدهور حالته الصحية.

إن تجمع المؤسسات الحقوقية – حرية يؤكد على ضرورة العناية بالحالة الصحية لكافة النزلاء حسب القانون وتقديم العلاج الكافي لهم، ولكنه يحذر من استعجال البعض بإطلاق الإشاعات وكيل الاتهامات قبل التحقق من ملابسات الحادثة.

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