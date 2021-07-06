وزير الزراعة يلتقي ممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الزراعة رياض العطاري في مكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، ممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وبحث الطرفان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، كما تم استعراض المشاريع المنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمشاريع التي سيتم العمل عليها مطلع العام القادم.وفي السياق قدم وزير الزراعة شرحا عن أهداف تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية للبلدين مؤكدا على توجهات الحكومة في تعزيز وتطوير ودعم القطاع الزراعي وإمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم قدرات الشركة الإدارية والفنية واللوجستية من خلال خبراء أوروبيين.وأشار العطاري إلى أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأهمية المشاريع والبرامج التي يدعمها في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي في فلسطين، وتعزيز صمود المزارعين في أرضهم، معرباً عن أمله في دعم القطاع الزراعي الفلسطيني منقبل كافة الشركاء والمجتمع الدولي.وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة عبد الله لحلوح،وكيل مساعد القطاع الاقتصادي طارق أبو لبن، وكيل مساعد التخطيط والإدارة أحمد زكارنة، مدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام عز الدين أبو عرقوب، مدير عام التخطيط حسن الأشقر، ومستشارة الوزير فاطمة ارشيد.