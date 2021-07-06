شؤون فلسطينية

"التربية" "وبيالارا" تنظمان لقاءً تعريفياً لمعلمي مدارس التربية الإعلامية الجديدة

"التربية" "وبيالارا" تنظمان لقاءً تعريفياً لمعلمي مدارس التربية الإعلامية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التربية والتعليم والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" في مقر الوزارة، اليوم، لقاءً تعريفياً حول برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية، استهدفت فيه معلمي ومعلمات عشر مدارس جديدة من مديريات التربية في الضفة الغربية، والتي تم اختيارها للمشاركة في البرنامج هذا العام ضمن
تدخلات ورؤى مشتركة.

وشارك في فعاليات افتتاح اللقاء؛ مدير عام العلاقات الدولية والعامة في الوزارة نديم سامي، ومدير العلاقات العامة والإعلام في بيالارا حلمي أبو عطوان، ومدير الإعلام التربوي في الوزارة ثائر ثابت، ورؤساء أقسام العلاقات والإعلام في المديريات ومديري ومعلمي المدراس المختارة، وكادر الإعلام التربوي، وطاقم بيالارا.

وتضمن اللقاء، التعريف بنهج التربية الإعلامية والمعلوماتية، وآليات التدريب التي ستتبع للمساهمة في إنتاج مواد إعلامية من أجل نقل المهارات وتعميمها على مستوى المدارس المستهدفة، وطبيعة النشاطات التي ستنفذ في المرحلة المقبلة.

وأكد سامي أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر والبناء بين الوزارة وبيالارا؛ خاصة بعد التقدم الذي أحدثه على صعيد الطلبة والمعلمين ورؤساء أقسام العلاقات العامة، لافتاً إلى أن البرنامج والتدريبات التي يتضمنها ستمكنهم من فهم المحتوى الإعلامي ونقده بأدوات ومنهجيات مهنية.

بدوره، ركز أبو عطوان على أهمية البرنامج الذي يؤسس لمرحلة جديدة في المدارس يستطيع من خلالها المعلمون والطلبة إنتاج المضامين الإعلامية؛ التي تعبر عنهم وتجعلهم فاعلين ومؤثرين في بيئاتهم المحلية وعلى المستوى الوطني، خاصة في ظل التطور الرقمي والمعرفي المضطرد.

أخبار ذات صلة

جنين: الحكم على متهم بقتل ضابط شرطة بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة

جنين: الحكم على متهم بقتل ضابط شرطة بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة

&#34;الخارجية&#34; تصدر إعلاناً بشأن عدد من إجراءات السفر

"الخارجية" تصدر إعلاناً بشأن عدد من إجراءات السفر

النائب العام بغزة يأمر بفتح تحقيق بوفاة شادي نوفل

النائب العام بغزة يأمر بفتح تحقيق بوفاة شادي نوفل

&#34;الخارجية&#34; تطالب بجهد دولي لحماية شعبنا من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

"الخارجية" تطالب بجهد دولي لحماية شعبنا من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

وزير الزراعة يلتقي ممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين

وزير الزراعة يلتقي ممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين

(فدا) يطالب بإطلاق سراح جميع النشطاء الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بالتظاهرات الاحتجاجية

(فدا) يطالب بإطلاق سراح جميع النشطاء الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بالتظاهرات الاحتجاجية

ثلاثة من طلبة هندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت يطورون جهاز تنفس اصطناعي

ثلاثة من طلبة هندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت يطورون جهاز تنفس اصطناعي

وزير الاقتصاد يسلم شركات وطنية شهادة الجودة

وزير الاقتصاد يسلم شركات وطنية شهادة الجودة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تطالب بجهد دولي لحماية شعبنا من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

"الخارجية" تطالب بجهد دولي لحماية شعبنا من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

&#34;التربية&#34; &#34;وبيالارا&#34; تنظمان لقاءً تعريفياً لمعلمي مدارس التربية الإعلامية الجديدة

"التربية" "وبيالارا" تنظمان لقاءً تعريفياً لمعلمي مدارس التربية الإعلامية الجديدة

(فدا) يطالب بإطلاق سراح جميع النشطاء الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بالتظاهرات الاحتجاجية

(فدا) يطالب بإطلاق سراح جميع النشطاء الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بالتظاهرات الاحتجاجية

ثلاثة من طلبة هندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت يطورون جهاز تنفس اصطناعي

ثلاثة من طلبة هندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت يطورون جهاز تنفس اصطناعي

وزير الاقتصاد يسلم شركات وطنية شهادة الجودة

وزير الاقتصاد يسلم شركات وطنية شهادة الجودة

تيسير خالد: الاعتقالات لا تحل مشكلة والبديل هو الحوار والشراكة واحترام الحريات العامة

تيسير خالد: الاعتقالات لا تحل مشكلة والبديل هو الحوار والشراكة واحترام الحريات العامة

رئيس سلطة المياه: نعمل على إيصال المياه لكافة التجمعات

رئيس سلطة المياه: نعمل على إيصال المياه لكافة التجمعات

أبناء الأسير الحلبي يناشدون الرئيس عباس بأن يضع قضية والدهم ضمن جهوده واتصالاته

أبناء الأسير الحلبي يناشدون الرئيس عباس بأن يضع قضية والدهم ضمن جهوده واتصالاته

منوعات

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: لحظة &#34;ممتعة ومؤلمة&#34; لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: لحظة "ممتعة ومؤلمة" لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره &#34;مانغو للبيع&#34;

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره "مانغو للبيع"

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

عربي

قيس سعيد: الحجر الصحي الشامل بكامل تونس غير ممكن

قيس سعيد: الحجر الصحي الشامل بكامل تونس غير ممكن

حسان دياب: لبنان على شفير الكارثة

حسان دياب: لبنان على شفير الكارثة

الكويت والجزائر الأعلى حرارة عالميًا

الكويت والجزائر الأعلى حرارة عالميًا

سيارة تقتحم مقهى في مصر وتوقع جرحى من متابعي مباراة كروية

سيارة تقتحم مقهى في مصر وتوقع جرحى من متابعي مباراة كروية