"التربية" "وبيالارا" تنظمان لقاءً تعريفياً لمعلمي مدارس التربية الإعلامية الجديدة

وشارك في فعاليات افتتاح اللقاء؛ مدير عام العلاقات الدولية والعامة في الوزارة نديم سامي، ومدير العلاقات العامة والإعلام في بيالارا حلمي أبو عطوان، ومدير الإعلام التربوي في الوزارة ثائر ثابت، ورؤساء أقسام العلاقات والإعلام في المديريات ومديري ومعلمي المدراس المختارة، وكادر الإعلام التربوي، وطاقم بيالارا.



وتضمن اللقاء، التعريف بنهج التربية الإعلامية والمعلوماتية، وآليات التدريب التي ستتبع للمساهمة في إنتاج مواد إعلامية من أجل نقل المهارات وتعميمها على مستوى المدارس المستهدفة، وطبيعة النشاطات التي ستنفذ في المرحلة المقبلة.



وأكد سامي أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر والبناء بين الوزارة وبيالارا؛ خاصة بعد التقدم الذي أحدثه على صعيد الطلبة والمعلمين ورؤساء أقسام العلاقات العامة، لافتاً إلى أن البرنامج والتدريبات التي يتضمنها ستمكنهم من فهم المحتوى الإعلامي ونقده بأدوات ومنهجيات مهنية.



بدوره، ركز أبو عطوان على أهمية البرنامج الذي يؤسس لمرحلة جديدة في المدارس يستطيع من خلالها المعلمون والطلبة إنتاج المضامين الإعلامية؛ التي تعبر عنهم وتجعلهم فاعلين ومؤثرين في بيئاتهم المحلية وعلى المستوى الوطني، خاصة في ظل التطور الرقمي والمعرفي المضطرد.



رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة التربية والتعليم والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" في مقر الوزارة، اليوم، لقاءً تعريفياً حول برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية، استهدفت فيه معلمي ومعلمات عشر مدارس جديدة من مديريات التربية في الضفة الغربية، والتي تم اختيارها للمشاركة في البرنامج هذا العام ضمنتدخلات ورؤى مشتركة.