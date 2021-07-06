ثلاثة من طلبة هندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت يطورون جهاز تنفس اصطناعي

وحول عمل الجهاز يقول الطلبة: "يتمثل الجهاز بعملية الأتمتة لجهاز التنفس اليدوي، في اعتماده على نموذج ميكانيكي وآخر كهربائي لتحقيق هدف التهوية، حيث يستهدف مرضى كورونا حيث تنخفض لديهم نسبة الاوكسجين بسبب عجزهم عن الشهيق بشكل طبيعي فيحتاجون لضخ اوكسجين من مصدر خارجي وهذا ما يوفره جهاز التهوية بالإضافة للمرضى غير القادرين على التنفس بشكل طبيعي وبحاجة للتهوية يستفيدون من هذا الجهاز، ليساهم في إنقاذ حياتهم وسلامتهم. "ويضيف الطلبة: "يقوم الجهاز بتزويد التهوية للمريض بناء على أوامر دقيقة، يتم برمجتها بحيث تراعي الاختلاف في كمية الهواء اللازمة للمرضى كل حسب حالته الصحية التي يتم تحديدها من قبل الطبيب المختص، كما وأضيف للجهاز إضافة ذكية تمكنه من التنبؤ بمحاولة المريض لسحب الشهيق فيقوم الجهاز تلقائيًا بضخ الهواء له عند استشعاره ببداية شهيق المريض، وبهذا يلبي الجهاز احتياج المرضى العاجزين عن التنفس والمرضى الذين يحاولون التنفس أيضًا. "يركز الجهاز في عمله على توفير الأمان للمريض، حيث تم تزويده بنظام إنذار يعمل في حالات الفشل في عملية التنفس لدى المريض، بالتالي تنبيه المختص في مثل هذه الحالات. مثل هذه المشاريع من شأنها المساهمة في تطوير السوق الصناعي المحلي ودعم الاقتصاد، بالإضافة إلى سد حاجة المشافي والمراكز الصحية من هذه الأجهزة، بالتالي إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من المرضى.