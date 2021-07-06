دولي

تركيا تسجل أول ثلاث إصابات بمتحور دلتا

تركيا تسجل أول ثلاث إصابات بمتحور دلتا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة التركي أن بلاده حددت 3 حالات إصابة بمتحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا في ثلاث مقاطعات، مضيفا أنه تم تحديد محور "دلتا" المنفصل في حوالي 284 إصابة في 30 مقاطعة.

وبحسب وكالة (الأناضول) قال الوزير فخر الدين قوجا للصحفيين بعد اجتماع لمجلس "تم رصد دلتا بلس على ثلاثة أشخاص في ثلاث مقاطعات منفصلة بما في ذلك واحدة في اسطنبول.. هؤلاء الناس في حالة جيدة".

وأبلغت تركيا، التي خففت معظم القيود في الأول من يوليو، عن ما يقرب من 5.5 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 ونحو 50 ألف حالة وفاة إجمالا.

وبينما قال بعض العلماء، وفق "رويترز"، إن متغير Delta Plus قد يكون أكثر عدوى، تؤكد السلطات الصحية إن العديد من اللقاحات الرئيسية تعمل ضد متغير دلتا شديد العدوى.

وقال قوجا إن تركيا تهدف إلى إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لحوالي 43 مليون شخص بحلول عطلة عيد الأضحى في 20 يوليو، وهو ما يمثل 70% من السكان البالغين في البلاد، مؤكدا "أن جرعات اللقاح التي تم تلقيها حتى الآن كافية والجرعات المتوفرة لدينا كافية أيضا".

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