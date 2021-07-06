رئيس سلطة المياه: نعمل على إيصال المياه لكافة التجمعات



وشملت جولة غنيم والطواقم المختصة من سلطة المياه عدة مناطق بدءا من مخيم العروب مرورا بحلحول، مسافر يطا، الشيوخ، وختاما في بلدة سعير.





وخلال جولته التقى رؤساء وممثلي الهيئات المحلية واطلع خلالها على الاحتياجات المطلوبة لتطوير وتحسين مستوى خدمة المياه بهدف التغلب على المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق وخاصة في فصل الصيف وازدياد الطلب على المياه وايضا بسبب التوسع العمراني والحاجة الى توسيع شبكات المياه وزيادة الكميات المزودة للاستهلاك المنزلي بالاضافة الى صعوبة العمل في المناطق المستهدفة من الاستيطان وخاصة مناطق مسافر يطا.

وتنوعت هذه الاحتياجات بين طلب انشاء خزانات وتوسيع شبكات مياه ووصلات تعبئة للتنكات ومحطات ضخ ومواسير وعدادات مسبقة الدفع وتاهيل شبكات المياه لتقليل الفاقد الذي يتجاوز في معظم التجمعا اكثر من ٣٠%.







رام الله - دنيا الوطنتوجه رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم الى محافظة الخليل في إطار جولاته الميدانية الهادفة الى التواصل المباشر مع مزودي خدمات المياه والمواطنين للاطلاع على احتياجاتهم المائية وتفقد العمل في المشاريع الجاري تنفيذها لتحسين مستوى خدمات المياه.