المواصلات بغزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار السيارات

رام الله - دنيا الوطنقال خليل الزيان المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة: إن ارتفاع أسعار السيارات في قطاع غزة سببه منع الاحتلال إدخالها عن طريق المعابر.وأضاف الزيان لإذاعة (الأقصى): "الحكومة في غزة لا تعترض على استيراد المركبات من الجانب المصري والوزارة تُشجِع التُّجار على إدخالها لأنه سيساهم في كسر الحصار وتفكيكه".وأكد أن وزارته لن تقبل بإدخال أي نوع من المركبات تتسبب بحوادث مرورية نتيجة إشكاليات فنية وعدم خضوعها للمعايير الدولية لصناعة وإنتاج السيارات، متابعًا: "ليس لدينا أي مشاكل بإدخال المركبات من جمهورية مصر ضمن المعايير الفنية والعالمية التي تحقق سلامة أبناء شعبنا".وختم الزيان بالقول: "عمقنا العربي أولى من الاحتلال في استيراد المركبات فأسعارها تكون أفضل بكثير من استيرادها من الجانب الصهيوني".