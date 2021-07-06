أبناء الأسير الحلبي يناشدون الرئيس عباس بأن يضع قضية والدهم ضمن جهوده واتصالاته





ووفق المناشدة فإن الأسير الحلبي فَقَد 50% من قدرته على السمع جراء التعذيب لإجباره على الاعتراف على تهمة ملفقة دون دليل.



وختم أبناء الأسير الحلبي مناشدتهم بقولهم: "سيادة الرئيس نحن أبناؤك ووالدنا ابنك"



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رام الله - دنيا الوطنناشد أبناء الأسير المهندس محمد الحلبي، الرئيس محمود عباس بأن يضع قضية والدهم والذي يتعرض لأطول محاكمة في التاريخ 163 محكمة من 2016 وحتى الآن، والذي سيعرض للمحكمة رقم 164 يوم 14/7/2021، ضمن جهوده التي تبذل مع كافة الأطراف الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان وإنقاذه من الظلم الذي يتعرض له.