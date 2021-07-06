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الكويت والجزائر الأعلى حرارة عالميًا

الكويت والجزائر الأعلى حرارة عالميًا
تصدرت مدينتا جهرة الكويتية ووارغلا الجزائرية قائمة المدن المسجلة فيها أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة Eldoradowheather قائمة تضم 15 مدينة حول العالم، سجلت أعلى درجات حرارة في الـ24 ساعة الأخيرة.

حيث احتلت مدينة جهرة الكويتية المرتبة الأولى في القائمة بدرجة حرارة بلغت 49.3 درجة مئوية، فيما تلتها مدينة وارغلا الجزائرية بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية.

فيما جاءت مدينة حاسي مسعود الجزائرية في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة بلغت 48.9 درجة مئوية.

وحلت مدينة عين صلاح الجزائرية أيضا في المرتبة الثامنة بدرجة حرارة بلغت 48 درجة.

وحلت مدينتا راغان وأدرار في الجزائر بالمرتبتين 11 و 12 على التوالي في القائمة بدرجتي حرارة 47.9 و47.6 درجة مئوية.

وجاءت مدينة تيميمون الجزائرية في المرتبة 15 والأخيرة، بدرجة حرارة بلغت 47.4 درجة مئوية.

أما في الكويت احتلت الصليبية المرتبة الرابعة ومنطقة مطار الكويت الدولي المرتبة الخامسة وميترباح المرتبة السادسة والعبدلي المرتبة السابعة، بدرجات حرارة تراوحت بين 48.8 و48.1.

وجاءت الصابرية في المرتبة التاسعة بدرجة حرارة بلغت 48 درجة، والعاصمة الكويت بالمرتبة العاشرة بدرجة حرارة بلغت 47.9، والوفرة بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.6.

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