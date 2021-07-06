فلسطين: وفاتان و108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاتين، و108 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و114 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات في محافظات الضفة.وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين (7)، أريحا والأغوار (1)، الخليل (4)، قطاع غزة (96)، مشيرة إلى انه تم إجراء 2828 فحصا.وأكدت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: أريحا والأغوار (1)، نابلس (8)، قطاع غزة (105)، موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 11 مصابا.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 527,888، بينهم 379,591 تلقوا الجرعتين من اللقاح.