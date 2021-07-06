وفاتان و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 748 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 105 حالات من بين المصابين بالفيروس.وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 114883 إصابة بينها 1989 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 111822 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1072.وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 62 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 45.وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 207200 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 83530 شخصًا.