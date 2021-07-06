الهيئة المستقلة: نتابع مع الطبيب المنتدب عملية تشريح جثة الموقوف "شادي نوفل"

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم": إنها "تتابع حادثة وفاة المواطن شادي حيدر نوفل 41 عاماً، من النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، المحتجز في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى في دير البلح، والموقوف منذ 9/3/2020، من قبل مركز شرطة النصيرات".وأضافت الهيئة: "وفق توثيقات الهيئة، فإنه بتاريخ 30/6/2021 وعند الساعة 7:30 صباحاً ساءت حالته الصحية وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى وتم إجراء عملية إنعاش قلبي له، وأدخل على إثرها إلى قسم العناية المركزة، وبعد يومين خرج منها وبقي تحت الملاحظة، ولم تتم إعادته إلى مركز الإصلاح، وبتاريخ 5/7/2021 صباحاً أدخل إلى العناية المكثفة مرة أخرى في مستشفى شهداء الأقصى، وعند الساعة العاشرة مساء ذات اليوم، أُعلن عن وفاته داخل المستشفى".وذكرت الهيئة أنها وطبيبها المنتدب من طرف العائلة تتابع عملية تشريح الجثة، وستصدر بيانا تفصيليا بتلك الحالة.