سلطات الاحتلال تهدم مدرسة قيد الإنشاء بضاحية السلام في عناتا

رام الله - دنيا الوطنهدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرسة قيد الانشاء في ضاحية السلام التي تقع بين مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن شهود عيان، بأن المدرسة تعود للمواطن صالح علقم من مخيم شعفاط، وكان يسعى للحصول منذ فترة على ترخيص بناء من بلدية الاحتلال، ولكنها كانت تماطل في كل مرة يتوجه اليها، وسارعت آلياتها اليوم بهدمها.وفي أعقاب ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.