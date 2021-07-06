شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تهدم مدرسة قيد الإنشاء بضاحية السلام في عناتا

سلطات الاحتلال تهدم مدرسة قيد الإنشاء بضاحية السلام في عناتا
رام الله - دنيا الوطن
هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرسة قيد الانشاء في ضاحية السلام التي تقع بين مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن شهود عيان، بأن المدرسة تعود للمواطن صالح علقم من مخيم شعفاط، وكان يسعى للحصول منذ فترة على ترخيص بناء من بلدية الاحتلال، ولكنها كانت تماطل في كل مرة يتوجه اليها، وسارعت آلياتها اليوم بهدمها.

وفي أعقاب ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

أخبار ذات صلة

وفاتان و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

وفاتان و96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

الهيئة المستقلة: نتابع مع الطبيب المنتدب عملية تشريح جثة الموقوف &#34;شادي نوفل&#34;

الهيئة المستقلة: نتابع مع الطبيب المنتدب عملية تشريح جثة الموقوف "شادي نوفل"

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن سحب شركة نرويجية استثماراتها من 16 شركة إسرائيلية

"الديمقراطية" تثمن سحب شركة نرويجية استثماراتها من 16 شركة إسرائيلية

&#34;الأوقاف&#34;: 22 اقتحاماً للأقصى و46 وقتا منع الاحتلال رفع الاذان بالمسجد الإبراهيمي خلال يونيو

"الأوقاف": 22 اقتحاماً للأقصى و46 وقتا منع الاحتلال رفع الاذان بالمسجد الإبراهيمي خلال يونيو

حنا عيسى: التعايش الإسلامي المسيحي نموذج وطني إنساني

حنا عيسى: التعايش الإسلامي المسيحي نموذج وطني إنساني

تنويه من داخلية غزة &#34;الشق المدني&#34; بخصوص استقبال المواطنين في مكاتبها

تنويه من داخلية غزة "الشق المدني" بخصوص استقبال المواطنين في مكاتبها

مستوطنون يسيجون أراضي في قرية الجبعة جنوب بيت لحم

مستوطنون يسيجون أراضي في قرية الجبعة جنوب بيت لحم

كهرباء غزة: عجز في جدول وصل الكهرباء يصل لساعتين

كهرباء غزة: عجز في جدول وصل الكهرباء يصل لساعتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تهدم مدرسة قيد الإنشاء بضاحية السلام في عناتا

سلطات الاحتلال تهدم مدرسة قيد الإنشاء بضاحية السلام في عناتا

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن سحب شركة نرويجية استثماراتها من 16 شركة إسرائيلية

"الديمقراطية" تثمن سحب شركة نرويجية استثماراتها من 16 شركة إسرائيلية

مستوطنون يسيجون أراضي في قرية الجبعة جنوب بيت لحم

مستوطنون يسيجون أراضي في قرية الجبعة جنوب بيت لحم

بدعم من جوال .. بلدية المصدر تفتتح مشروع الطاقة الشمسية

بدعم من جوال .. بلدية المصدر تفتتح مشروع الطاقة الشمسية

بحر يدين تحويل الاحتلال للنائب المقدسي المبعد أبو طير للاعتقال الإداري

بحر يدين تحويل الاحتلال للنائب المقدسي المبعد أبو طير للاعتقال الإداري

نقابة الصحفيين تدعو للإضراب والاعتصام جراء استمرار الأجهزة الأمنية بالاعتداءات على الصحفيين

نقابة الصحفيين تدعو للإضراب والاعتصام جراء استمرار الأجهزة الأمنية بالاعتداءات على الصحفيين

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال مداهمات بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال مداهمات بالضفة والقدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال ببلدة سلوان

اندلاع مواجهات مع الاحتلال ببلدة سلوان

منوعات

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: لحظة &#34;ممتعة ومؤلمة&#34; لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: لحظة "ممتعة ومؤلمة" لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره &#34;مانغو للبيع&#34;

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره "مانغو للبيع"

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

عربي

سيارة تقتحم مقهى في مصر وتوقع جرحى من متابعي مباراة كروية

سيارة تقتحم مقهى في مصر وتوقع جرحى من متابعي مباراة كروية

خبير مياه مصري: مجلس الأمن سيلوم نفسه إن اندلعت الحرب حول سد النهضة

خبير مياه مصري: مجلس الأمن سيلوم نفسه إن اندلعت الحرب حول سد النهضة

الجيش المصري يكشف امتلاكه أسلحة متطورة

الجيش المصري يكشف امتلاكه أسلحة متطورة

العراق: هجوم صاروخي على قاعدة تتواجد فيها قوات أمريكية

العراق: هجوم صاروخي على قاعدة تتواجد فيها قوات أمريكية