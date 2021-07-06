تنويه من داخلية غزة "الشق المدني" بخصوص استقبال المواطنين في مكاتبها

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية بغزة -الشق المدني- تنويهًا بخصوص استقبال المواطنين في الفترة المقبلة.وقالت الداخلية: "بسبب تعرض مكتب الأحوال المدنية (فرع الرمال) للقصف الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، فقد تقرر تحويل استقبال المواطنين في تلك المنطقة بشكل دائم إلى المقر الرئيس للوزارة في منطقة تل الهوا".كما أعلنت الوزارة عن افتتاح مكتب للأحوال المدنية في مقر بلدية الزهراء؛ تسهيلاً على المواطنين ولتسريع إنجاز معاملاتهم.ونوهت الوزارة باستمرار استقبال معاملات الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب في المقر الرئيس للوزارة بتل الهوا؛ نظراً لتضرر مقر الإدارة في برج السوسي – شارع الصناعة، بفعل القصف الإسرائيلي خلال العدوان.