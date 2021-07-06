دولي

وفيات (كورونا) حول العالم تتخطى حاجز الـ4 ملايين

وفيات (كورونا) حول العالم تتخطى حاجز الـ4 ملايين
رام الله - دنيا الوطن
 بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس تخطى حاجز الـ4 ملايين بنحو ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة الإصابات الاجمالية من تسجيل 185 مليون اصابة، واقتربت حصيلة المتعافين من 170 مليون مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 339 ألف و286 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,216 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (754 وفاة)، وروسيا التي تعاني من سرعة انتشار الفيروس المتحور "دلتا" (654 وفاة)، والأرجنتين (617 وفاة)، وكولومبيا (570 وفاة)، وإندونيسيا (558 وفاة)، فيما تراجعت الهند ولأول مرة منذ الانتشار الواسع للفيروس بين مواطنيها الى المركز السادس عالميا مسجلة (552 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (34,067 إصابة)، واندونيسيا (29,745 إصابة)، وبريطانيا (27,334 إصابة)، وكولومبيا (25,366 إصابة)، وروسيا (24,353 إصابة)، وتراجعت البرازيل الى المستوى السادس مسجلة (22,703 اصابات).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

ولفتت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (621,335 وفاة)، والبرازيل (525,229 وفاة)، والهند (403,310 وفيات)، والمكسيك (233,689 وفاة)، وبيرو (193,389 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،598,361 إصابة)، والهند (30,619,932 إصابة)، والبرازيل (18,792,511 إصابة)، وفرنسا (5,786,999 إصابة)، وروسيا (5,635,294 إصابة).

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