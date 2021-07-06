حزب الشعب يدعو لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بوفاة المعتقل "شادي نوفل"

رام الله - دنيا الوطندعا حزب الشعب الفلسطيني، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات وفاة الشاب شادي نوفل، الموقوف لدى الأجهزة الأمنية بقطاع غزة.ودعا الحزب، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، للكشف عن هذه النتائج للعامة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك.واكد الحزب ان هذه الحوادث تشكل قلقا كبيرا لدى المواطنين الفلسطينيين، الذين يستشعرون الخطر الداهم الذي يواجهه المجتمع الفلسطيني برمته.واكد حزب الشعب على ضرورة معالجة كل الشأن الفلسطيني الداخلي بما يحقق الوحدة الوطنية، ويعزز السلم الاهلي، وعلى قاعدة سلطة واحدة وحكومة واحدة تلتزم بانفاذ القانون الفلسطيني الواحد، وبما يحفظ حياة وكرامة الانسان الفلسطيني.