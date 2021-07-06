بحر يدين تحويل الاحتلال للنائب المقدسي المبعد أبو طير للاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس "تشريعي غزة"، د. أحمد بحر، تحويل الاحتلال للنائب المقدسي المبعد د. محمد أبو طير للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.وقال بحر في تصريح صحفي :"إن الاحتلال يتعمد تغييب نواب الشعب الفلسطيني، والاستفراد بهم، في مخالفة قانونية واضحة وصريحة، داعياً لحراك برلماني عربي ودولي لوقف جرائم الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني".وأضاف بحر "نحذر من خطورة استمرار جرائم الاحتلال بحق النواب الفلسطينيين، والتي يسعى من خلالها الاستفراد بشعبنا من خلال تغييب ممثليه، وسرقة الحقوق الفلسطينية"، مؤكداً ضرورة محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم.واختطف الاحتلال أبو طير (71 عاماً) مطلع الشهر الجاري، بعد اقتحام منزله في قرية دير صلاح قرب بيت لحم.وأمضى النائب أبو طير ما مجموعه "37" سنة في سجون الاحتـلال على فترات متفرقة، وكان قد أجرى مؤخراً عملية جراحية في رُكبته قبل نحو شهر ويعاني من صعوبة شديدة في المشي.