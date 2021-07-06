شؤون فلسطينية

نقابة المحامين توضح تفاصيل ما حدث مع المحامي "الغندور"

نقابة المحامين توضح تفاصيل ما حدث مع المحامي "الغندور"
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين ما وصفته بـ "الجريمة البشعة التي نفذها مجموعة خارجة عن القانون في غزة مع سبق الإصرار والترصد، مستهدفين المحامي محمد فوزي الغندور حيث تم اعتراض سيارة الأجرة الذي كان يستقلها حيث تم ضرب سيارة الأجرة بواسطة سيارتهم وإغلاق الطريق بواسطة سيارة أخرى".

وبعد ذلك توجه المجرمين للمحامي محمد الغندور وأطلقوا عليه النار من مسافة صفر في منطقة البطن من ثم تم إنزاله من السيارة وإطلاق النار عليه بطلقين في القدم اليمنى والقدم اليسرى، وضربه بالة حادة في الوجه مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة الخطورة تم نقله على أثرها لغرفة العمليات في مستشفى الشفاء بغزة.

وفي ذات السياق أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين على أن هذا الفعل يشكل جريمة نكراء واعتداء أثم على رجال القانون، وتَعتَبر النقابة أن هذا الحدث يعتبر ناقوس خطر يوجب على جهات الاختصاص بفرض القانون لما لهذه الجريمة من أثار سلبية على أمن واستقرار المجتمع ومحاولة لفرض شريعة الغاب وفرض حكم القوة وتجنيب القانون ودولة القانون.

وطالبت نقابة المحامين الفلسطينيين النائب العام بفتح تحقيق سريع في ملابسات الحادث ومعاقبة كل من شارك ومن تورط في هذه الجريمة البشعة ضد المحامي الغندور.

كما وتؤكد النقابة أن مجلسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة حالة الزميل المحامي وستبقى على تواصل مستمر مع جهات الاختصاص إضافة إلى متابعة مجريات التحقيق حتى يتم معاقبة كل من تورط في هذه الجريمة.

وتمنت النقابة السلامة التامة للمحامي الغندور، مؤكدين على أن هيبة رجل القانون خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس بها وعدم القبول بأي حال من الأحوال الاعتداء على أي عضو من أعضاء هيئتها العامة، مشددة على أن القانون سيأخذ مجراه ضد المجرمون من خلال الجهات المختصة المخولة بإنفاذه.

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