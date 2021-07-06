شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تدعو للإضراب والاعتصام جراء استمرار الأجهزة الأمنية بالاعتداءات على الصحفيين

نقابة الصحفيين تدعو للإضراب والاعتصام جراء استمرار الأجهزة الأمنية بالاعتداءات على الصحفيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نددت نقابة الصحفيين بشدة بـ "استمرار الأجهزة الأمنية والشرطية بالاعتداءات العنيفة والاعتقالات لعدد من الصحفيين ومصادرة معدات بعضهم".

واعتبرت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما حصل جاء معاكساً لما تحدث به رئيس الحكومة د. محمد اشتيه في مستهل جلسة الحكومة اليوم، ما يشير الى ان هذه المواقف تأتي لـ "ذر الرماد في العيون".

ودعت النقابة كافة الصحفيين الفلسطينيين إلى الاضراب والتوقف عن العمل والاعتصام كل أمام مقر عمله ووسيلة الاعلام التي يعمل بها، كما دعت وسائل الاعلام الفلسطينية في الضفة وغزة والخارج الى التوقف عن العمل والبث، من الساعة 12 حتى الساعة 1 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ورصدت النقابة وفق البيان، ما لا يقل عن ستة اعتداءات على الزميلات والزملاء الصحفيين، وهم:

1-  اعتقال والاعتداء بالضرب على الصحفي عقيل عوواده، ما استوجب نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

2-  اعتقال الصحفي محمد حمايل.

3-  اعتقال والاعتداء بالضرب على الصحفية والاسيرة المحررة ميس أبو غوش.

4-  اعتقال والاعتداء بالضرب على الصحفية هند شريدة.

5-  الاعتداء بالضرب على الصحفي معمر عرابي.

6-  مصادر معدات العمل والهاتف الشخصي للصحفي بدر ابو نجم.

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