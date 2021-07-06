شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال مداهمات بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال مداهمات بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات الدهم والاعتقال وإرهاب المواطنين الآمنين في منازلهم، حيث اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين.

ففي جنين، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن معتز البدوي في ضاحية صباح الخير في جنين، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس وانتشرت على مفارق الطرقات وقامت بإغلاقها تمهيدا لاقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف الواقعة بالقرب من بلدة بلاطة.

واندلعت مواجهات إثر اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بحماية قوات الاحتلال، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، فيما أصيب ثلاثة شبان بينهم مصور صحفي.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس قرية فقوعة شرقا، وسيرت آلياتها في شوارعها، واستجوبت عددا من المواطنين.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب كارم أيمن حسين، بعد دهم وتفتيش منزله.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مردا شمال سلفيت، وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز السام في أرجاء القرية، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الدوحة غرب بيت لحم، واعتقلت إياس بسًام فراحين (25 عاما)، ويوسف ابراهيم العفيفي (23 عاما) بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما. 

وأضافت المصادر، أن ذات القوة كانت داهمت مطبعة قرب قاعة الفينيق في مخيم الدهيشة جنوبا، تعود للمواطن بسام أحمد فراجين وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل نجله اياس.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت كلا من: محمد صلاح الدين، ومحمد الخطيب، ورأفت صلاح الدين، عقب دهم منازل ذويهم في البلدة، وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس واعتقلت الشاب أحمد عفانة بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام بالقدس واعتقلت الشابين محمدين ياسر سلامة وموسى جمال سلامة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

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