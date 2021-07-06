اندلاع مواجهات مع الاحتلال ببلدة سلوان

رام الله - دنيا الوطناندلعت، مساء أمس الاثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بعد اقتحامها حي بئر أيوب، ومداهمة خيمة الاعتصام بالبلدة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان وداهمت خيمة الاعتصام، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان والمواطنين وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الغازية والصوتية صوب الشبان والمنازل.وتزامنا مع تلك المواجهات تمكن شبان الحي من إحراق عامود كاميرات تابع للاحتلال في حي بئر أيوب بسلوان.ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.