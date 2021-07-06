مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون طريق جنين نابلس

رام الله - دنيا الوطنأغلقت مجموعة من المستوطنين، مساء أمس الاثنين، الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين أغلقت الشارع الواصل بين جنين ونابلس بالقرب من مدخل قرية برقة.وأوضح أن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة وسط اندلاع مواجهات مع الشبان الذين تصدوا لهم.وفي سياق متصل، أغلقت جرافات الاحتلال الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس بالسواتر الترابية، ومنعت المواطنين من التنقل عبر هذه الطريق.