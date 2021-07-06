شؤون فلسطينية

بعد 18 عامًا من إقراره.. الكنيست يسقط قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

بعد 18 عامًا من إقراره.. الكنيست يسقط قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أسقط كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

ووفق القناة 12، فقد صوت كنيست الاحتلال الإسرائيلي صباحاً، على ما يسمى بـ"قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، وذلك بعد مداولات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، ومفاوضات بين أحزاب حكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، بموجبها تم التوصل إلى "تسوية" مع القائمة الموحدة التي وافقت على تمديد القانون لمدة 6 أشهر، وسقطت هذه "التسوية" بسبب التعادل في الأصوات المؤيدة والمعارضة.

ورغم "التسوية" بين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، إلا أن "قانون المواطنة" سقط بسبب تعادل الأصوات، إذا أيد "التسوية" 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست، فيما امتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من القائمة الموحدة عن التصويت، ويشار إلى أنه بالإمكان المصادقة على القانون بأغلبية عادية وليس أكثر من نصف أعضاء الكنيست.

وطلب رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، أن يشكل التصويت منح ثقة للحكومة، فيما طلب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من المعارضة، أن يشكل التصويت حجب ثقة عن الحكومة، ولم تسقط الحكومة لأن حجب الثقة عنها يحتاج إلى أغلبية 61 عضو كنيست.

وأتى التصويت في الكنيست عقب "التسوية" التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي خاصة مع ميرتس والموحدة، وبموجب "التسوية"، التي تقضي بتمديد قانون المواطنة لمدة 6 أشهر وليس لمدة سنة مثلما معمول به منذ العام 2003.

وشملت التفاهمات، التي لم تتم المصادقة عليها كما ذُكر أعلاه، الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول للبلاد إلى نحو 9000 عائلة.

أخبار ذات صلة

بدعم من جوال .. بلدية المصدر تفتتح مشروع الطاقة الشمسية

بدعم من جوال .. بلدية المصدر تفتتح مشروع الطاقة الشمسية

حزب الشعب يدعو لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بوفاة المعتقل &#34;شادي نوفل&#34;

حزب الشعب يدعو لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بوفاة المعتقل "شادي نوفل"

بحر يدين تحويل الاحتلال للنائب المقدسي المبعد أبو طير للاعتقال الإداري

بحر يدين تحويل الاحتلال للنائب المقدسي المبعد أبو طير للاعتقال الإداري

نقابة المحامين توضح تفاصيل ما حدث مع المحامي &#34;الغندور&#34;

نقابة المحامين توضح تفاصيل ما حدث مع المحامي "الغندور"

نقابة الصحفيين تدعو للإضراب والاعتصام جراء استمرار الأجهزة الأمنية بالاعتداءات على الصحفيين

نقابة الصحفيين تدعو للإضراب والاعتصام جراء استمرار الأجهزة الأمنية بالاعتداءات على الصحفيين

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال مداهمات بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال مداهمات بالضفة والقدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال ببلدة سلوان

اندلاع مواجهات مع الاحتلال ببلدة سلوان

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون طريق جنين نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون طريق جنين نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بدعم من جوال .. بلدية المصدر تفتتح مشروع الطاقة الشمسية

بدعم من جوال .. بلدية المصدر تفتتح مشروع الطاقة الشمسية

بحر يدين تحويل الاحتلال للنائب المقدسي المبعد أبو طير للاعتقال الإداري

بحر يدين تحويل الاحتلال للنائب المقدسي المبعد أبو طير للاعتقال الإداري

نقابة الصحفيين تدعو للإضراب والاعتصام جراء استمرار الأجهزة الأمنية بالاعتداءات على الصحفيين

نقابة الصحفيين تدعو للإضراب والاعتصام جراء استمرار الأجهزة الأمنية بالاعتداءات على الصحفيين

اندلاع مواجهات مع الاحتلال ببلدة سلوان

اندلاع مواجهات مع الاحتلال ببلدة سلوان

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون طريق جنين نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون طريق جنين نابلس

الأسير يوسف أبو قنديل يدخل عامه الـ17 في الأسر

الأسير يوسف أبو قنديل يدخل عامه الـ17 في الأسر

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من يطا بعد الاعتداء عليه

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من يطا بعد الاعتداء عليه

ملحم: رئيس الوزراء يوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم برام الله

ملحم: رئيس الوزراء يوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم برام الله

منوعات

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: أصالة تلفت الأنظار بداخل مطعم الشيف بوراك وتشاركه أحد استعراضاته

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

شاهد: فنان مصري شهير يدخل موسوعة غينيس في السباحة.. من هو؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: لحظة &#34;ممتعة ومؤلمة&#34; لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: لحظة "ممتعة ومؤلمة" لسقوط مايا دياب على المسرح

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: منة فضالي تثير الجدل بآخر صورة لها

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: حسام حبيب يثير الجدل بطريقة دعمه لزوجته شيرين عبدالوهاب

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بتقليده لمحمد رمضان

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره &#34;مانغو للبيع&#34;

شاهد: عمرو يوسف يثير الجدل بممازحته لجمهوره "مانغو للبيع"

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد كيف دعم محمد كارتر شيرين عبدالوهاب بأزمتها الأخيرة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

شاهد: نزار الفارس يحدث ضجة كبيرة بأسئلة دينية عن الصلاة مع هذه الضيفة

عربي

سيارة تقتحم مقهى في مصر وتوقع جرحى من متابعي مباراة كروية

سيارة تقتحم مقهى في مصر وتوقع جرحى من متابعي مباراة كروية

خبير مياه مصري: مجلس الأمن سيلوم نفسه إن اندلعت الحرب حول سد النهضة

خبير مياه مصري: مجلس الأمن سيلوم نفسه إن اندلعت الحرب حول سد النهضة

الجيش المصري يكشف امتلاكه أسلحة متطورة

الجيش المصري يكشف امتلاكه أسلحة متطورة

العراق: هجوم صاروخي على قاعدة تتواجد فيها قوات أمريكية

العراق: هجوم صاروخي على قاعدة تتواجد فيها قوات أمريكية