"الدجاج لايزال مرتفعًا".. طالع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الثلاثاء كما يلي:أسعار الخضروات :البندورة: 8 ك = 1 شيكلخيار حمامات: 6 ك = 10 شيكلخيار بلدي: 4 ك = 10 شيكلبطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكلباذنجان : 1ك = 2 شيكلورق عنب = 3 شيكل للوقيةفلفل رومي: 1ك = 2 شيكلزنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكلقلقاس = 6 شيكلثومة (وقية): 2 شيكلملوخية: 1ك = 2 شيكلكوسا: 1ك = 3.5 شيكلبصل بلدي: 1 ك = 1.7 شيكلبصل أحمر: 1ك = 2 شيكلفلفل أخضر: 1ك = 4 شيكلقرع أصفر 1ك = 2 شيكلخس (كبير) = 2 شيكلملفوف أحمر: 3 شيكلليمون: 2.5 ك = 10 شيكلجزر : 1ك = 2 شيكلأسعار الفواكه:موز: 1 ك = 4 شيكلتفاح: 3 ك = 10 شيكلتفاح أمريكي: 7 شيكلأفوكادو: 1ك = 6 شيكلكيوي: 1ك = 7 شيكلشمام 8ك = 10 شيكلعنب أسود 1ك = 8 شيكلرمان 1ك = 6 شيكلبطيخ 10 ك = 10 شيكلخوخ 1 ك = 6 شيكلمشمش 1 ك = 6 شيكلسنطروزة 1ك = 6 شيكلمانجا 1ك = 8 شيكلعنب 1ك = 7 شيكلأسعار الدواجن واللحومبيض: 12 شيكل الكرتونةدجاج: 12 إلى 13 شيكل للكيلو الواحدلحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحدلحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد.