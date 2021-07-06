ملحم: رئيس الوزراء يوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم برام الله

رام الله - دنيا الوطنقال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: "إن رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله مساء الاثنين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكانت الشرطة أوقفت، في وقت سابق من مساء اليوم، عددا من الأشخاص الذين تجمعوا في الشارع العام وسط مدينة رام الله، دون الحصول على تصريح لإقامة هذا التجمع وفقا للقانون، وفق ما ذكره المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.