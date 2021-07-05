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سيارة تقتحم مقهى في مصر وتوقع جرحى من متابعي مباراة كروية

سيارة تقتحم مقهى في مصر وتوقع جرحى من متابعي مباراة كروية
رام الله - دنيا الوطن
سقط عدد من المصابين في مدينة الإسماعيلية، شمال شرقي مصر، الاثنين، بعدما اقتحمت سيارة أحد المقاهي، خلال مبارة لكرة القدم، في إطار الدوري المصري الممتاز.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن السيارة اقتحمت المقهى، أثناء مباراة جمعت فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

ولم تجر الإشارة إلى دوافع سائق السيارة الذي اقتحم المقهى، فيما يرجح البعض أن يكون الحادث مرتبطا بالمباراة الكروية التي انتهت لصالح الاتحاد السكندري.

واستطاع فريق الاتحاد السكندري أن يفوز على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الاتحاد السكندري من افتتاح التسجيل في الدقيقة 65 عن طريق رأسية من اللاعب خالد قمر، لكن الإسماعيلي تمكن بعد ذلك، من بلوغ التعادل عبر هدف في الدقيقة الـ78.

وسجل فريق الإسماعيلي هدف التعادل مع الاتحاد السكندري، من خلال ركلة جزاء سددها المحترف أري بابل.

ولم يدم التعادل طويلا، بين الفريقين، إذ سرعان ما رجحت كفة الاتحاد السكندري، مجددا، عندما سجل عبد الغني محمد هدفا قاتلا في الدقيقة الثامنة والثمانين.

وبفضل فوزه، استطاع فريق الاتحاد السكندري أن يحرز النقاط الثلاث في المباراة، معززا بذلك حظوظه في الجولات المقبلة من الدوري المصري.

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