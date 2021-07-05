نابلس: الاحتلال يقتلع ويحرق أكثر من 200 شجرة زيتون في بيت دجن

رام الله - دنيا الوطناقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أكثر من 200 شجرة زيتون في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش أن قوات الاحتلال ترافقهم جرافة، اقتلعوا 200 شجرة زيتون بعمر 4 سنوات مزروعة على مساحة 15 دونما، في منطقة الموقعة شرق القرية.وبيّن أبو جيش أن الاحتلال قام باقتلاع أشجار الزيتون وجرف أخرى وما عجز عنه قام بقصه بالمناشير وأشعل النار في الباقي، وصادر قسما من الأشجار، وأبقوا الأرض خرابا بعد أن كانت عامرة بأشجار الزيتون.وأكد أبو جيش أن هذه الاعتداءات ليست للمرة الأولى، حيث يقوم الاحتلال ومستوطنوه بعمليات اقتلاع وتخريب وحرق الأشجار والمزروعات في المنطقة، واقتلع سابقا أكثر من 200 شجرة أخرى.وأوضح أن قوات الاحتلال شقت في وقت سابق طريقا استيطانية من منتصف الأرض المدمرة للبؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في منطقة الثغرة شرقي القرية.وأشار أبو جيش إلى أن الأرض التي دمرها الاحتلال تعود ملكيتها للمواطن سعد علان، وتقع ضمن 25 ألف دونم عزلها الاحتلال ومنع الدخول إليها منذ إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين قبل عشرة أشهر.وأوضح أن الاحتلال يريد تفريغ المنطقة من ساكنيها ومنعهم من الوصول والدخول إليها، وكذلك تسليمها للمستوطنين.وتشهد قرية بيت دجن مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر، إلى جانب فعاليات الإرباك الليلي اليومية.وأقام المستوطنون البؤرة الاستيطانية، في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية بيت دجن والمطلة على الأغوار، والتي شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى وصولا إلى بيت دجن.وفقدت بيت دجن في الماضي آلاف الدونمات الزراعية في منطقة الأغوار وفي الجبال القريبة على مستوطنة "الحمرة" التي سرقت أراضي البلدة منذ عام 1969.وتبلغ مساحة أراضي بيت دجن الإجمالية قرابة 44100 دونم وأن ما تم مصادرته يعدل نصف مساحة البلدة على الأقل، وتتواصل المخططات الاستيطانية ما قد يأتي على المئات الأخرى من مساحة الأراضي.