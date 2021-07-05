مصلحة مياه بلديات الساحل تعلن توقف محطة تحلية مياه بحر شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل عن توقف عمل محطة تحلية مياه البحر شمال قطاع غزة وذلك نتيجة لنفاذ مادة " انتيسكيلنت" مانع التكلس اللازمة لعملية تحلية مياه البحر، حيث لايزال يمنع الجانب الإسرائيلي دخولها الى قطاع غزة خاصة من بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، مما أدى الى انقطاع المياه عن المناطق المستفيدة منها في مدينة غزة خاصة في فصل الصيف والحاجة الضرورية للمياه، حيث تخدم المحطة حوالي 200 ألف نسمة من الاحياء الغربية لمدينة غزة.وناشدت مصلحة المياه المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية خاصة الانسانية منها بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال هذه المادة لإعادة تشغيل هذه المحطة ومنع توقف باقي المحطات والمتوقع خلال الايام القليلة القادمة.الجدير بالذكر أنه وفي ظل استمرار منع الاحتلال لدخول هذه المادة المهمة والضرورية في عملية التحلية سيؤدي الى توقف محطتي تحلية البحر وسط وجنوب قطاع غزة ،مما سيؤثر بشكل سلبي على خدمة المياه لشريحة واسعة من سكان المناطق الغربية من قطاع غزة.