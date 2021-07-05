الأسرى المحررين: ندعو اشتية للإفراج الفوري عن المعتقلين وضمان الحريات العامة

رام الله - دنيا الوطندان الأسرى المحررين، حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وطنية وقامات نضالية على خلفية الرأي والتعبير والحق في التظاهر من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.وقال الأسرى المحررين في بيان لهم، مساء اليوم الاثنين: "ان الحق في التظاهر حق مكفول في القانون ومنعه يعد جريمة سياسية واعتداء على حقوق المواطنين وتوتير الحالة الشعبية واجهاض لمساعينا التي ترمي الى خفض مستوى التوتر في الشارع".ودعا الأسرى المحررين، محمد اشتية، وزير الداخلية، رئيس الوزراء، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، وضمان الحريات العامة، كون ذلك يتنافى مع ما أكده في كلمته الأخيرة وتعهده بحماية الحريات العامة.ودعوا كافة الجهات الرسمية والشعبية إلى قبول المبادرة التي أعلنوها، والتي تسعى الى إحقاق العدل وصون الحريات والإصلاح الداخلي وحماية السلم الأهلي.