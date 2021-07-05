شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيق أعمال إعمار في الأقصى ومستوطنون يقتحمون باحاته

الاحتلال يعيق أعمال إعمار في الأقصى ومستوطنون يقتحمون باحاته
رام الله - دنيا الوطن
أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم اليوم الإثنين، عمل لجنة إعمار المسجد الأقصى، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد، تحت حماية مشددة من الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال عرقلت آلية تابعة للجنة إعمار المسجد الأقصى، ومنعتها من إكماله عملها بزعم عدم الحصول على التراخيص اللازمة.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تتذرع بالتراخيص اللازمة لأعمال التنظيف والإعمار داخل باحات الأقصى ومصلياته، بهدف التضييق على موظفي المسجد ومنع أية أعمال داخله.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا صلوات تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية.

وأدى المستوطنون طقوساً تلمودية بشكل علني في المنطقة الشرقية خلال اقتحامهم للأقصى.

وجرت الاقتحامات تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، والتي تمنع اقتراب أي مصلي من المستوطنين، وسط إخلاء المنطقة الشرقية للمسجد.

وجدير بالذكر، أن أكثر من (1741) مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال شهر حزيران المنصرم.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

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