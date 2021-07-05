قناة (كان) الإسرائيلية تكشف الجديد حول المنحة المالية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد غال بيرغر، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن دولة قطر تطالب برعاية ومشاركة أمريكية في عملية صياغة الآلية الجديدة للمنحة المالية لقطاع غزة، وذلك قبل الموافقة على استئنافها.وقال بيرغر: "ترغب قطر بعقد لقاء رباعي بمشاركة ممثلين عنها والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأمم المتحدة، لصالح تنظيم الآلية الجديدة، بهدف إدامة العملية ومنحها اعترافاً دولياً وتثبيتها".وأضاف: "حتى الآن لم يتم تحديد موعد للاجتماع الرباعي، وقد عُلم أيضاً أن قطر غاضبة من مسؤولين في إسرائيل، دعموا سابقاً آليةالأموال القطرية، لكنهم عادوا لمعارضتها أثناء عملية الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وبعدها".