هيئة الأسرى: رواتب الأسرى غداً الثلاثاء

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الاثنين، إن رواتب جميع الأسرى ستصرف عصر غد الثلاثاء، عبر مكاتب البريد الفلسطيني.





وأوضحت الهيئة أن ذوي الأسرى الذين حصلوا على بطاقة الصراف الآلي من مديريات الهيئة، يستطيعون الحصول على رواتبهم من خلال بطاقة الصراف، في حين سيتمكن أهالي الأسرى الحصول على راتب الأسير، ممن لم يحصلوا على بطاقة صراف آلي صباح يوم الأربعاء من مكاتب البريد ذاتها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وتمنت الهيئة أن تسير الأمور على ما يرام، وأن تتم عملية صرف الرواتب بشكل سهل وسلس بما يليق بهذه الشريحة المناضلة وذويهم.

رام الله - دنيا الوطن